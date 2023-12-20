【時報-台北電】台股因逐漸逼近萬八心理整數關卡、以及愈來愈近總統大選時刻而陷入短線漲多震盪，周二終場指數以下跌75點收在17576點，成交量為3209億。
倫元投顧指出，短期沿月線盤堅看法不變，不過快則12月下旬、慢則總統大選前2周左右提防開始進入漲多選前觀望，這段期間過度追高短線強勢股，若手腳不夠快容易被修理套牢，低檔加上高股息殖利率的明年獲利成長股則是進可攻退可守，低風險高報酬。
倫元投顧表示，波段而言，元月~過年前後雖恐做漲多回檔，屆時季線17000上下應有支撐，年後應該還有機會上來反映作夢行情、融券回補軋空行情以及高股息殖利率題材，末升段行情應至少可走到聯準會降息前後。後續聯準會降息幅度以及是否提前降息？就會關係到明年下半年以及2025年走勢。
至於長天期美債ETF頂多短線漲多震盪，在未來聯準會降息循環裡，就是抱愈久賺愈多，直到降息循環結束時再獲利了結，到時候股市也重挫近尾聲，再改抄底買股票。(編輯：李慧蘭)
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