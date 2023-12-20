網通廠明泰（3380）指出第四季市場端庫存調整力道較上季緩，單季營運可望優於上季，同時，市場關注的產品CPO，該公司目前專案開發還在進行中，最快希望明年上半年能先推出32埠的400G產品，且越南廠明年也將成為營運成長重心。
市場開始關注網通廠明年的出貨重心及產品線布局，其中，明泰的CPO（Co-packaged Optics，共同封裝光學元件）技術，將矽光晶片、交換器晶片、RF晶片等共同封裝，減少過去訊號傳輸需經過多個媒介而降低訊號與能量的損失，以更有效地應用於數據通信和光學應用。
該公司先前表示，明泰的CPO專案開發還在進行中，採行博通的解決方案，最快希望明年上半年能先推出32埠的400G產品，市場也看好CPO未來幾年的出貨成長空間。
由於今年前三季下修之後，主要產品線中，無線寬頻因基期較低，預計第四季到明年都將具較相對較佳的回升表現，而數位多媒體網路則因越南廠投產之後，帶動出貨增加，後市也將相對較好的成長表現，僅區域都會網路長期都呈現穩定出貨，後市也將維持穩健表現。
明泰原有越南廠營運已上軌道，再加上越南新廠的產能也將在2024年陸續開出，再搭配原有台灣及大陸的生產據點，使明泰擁有彈性、多元化的生產據點優勢，強化企業長期競爭力。
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