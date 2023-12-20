布局伺服器散熱市場，散熱廠各出奇招，其中看好3D VC成主流的奇鋐（3017）積極擴建越南廠，以搶市占，即將迎向水冷大爆發的雙鴻（3324）則持續加強基本功，明年首季即將迎來分歧管出貨的利多，至於由伺服器風扇入手的建準（2421）出貨持續升溫中，繼今年第三季末AI伺服器營收占比達10％～15％後，第四季占比可望再挺進。
AI伺服器崛起，功耗有增無減，也為散熱廠帶來新商機，看準散熱需求一觸即發，不少散熱廠積極轉戰AI伺服器新藍海，不過，儘管英雄所見略同，但解法卻各有所長。
認為水冷報價高，技術仍有部分有待突破的奇鋐，決定搶進3D VC解決方案，先賺一波。奇鋐董事長沈慶行在法說會中預期，今年下半年到明年上半年都還會是3D VC的天下，水冷時代可能得延到明年下半年甚或是後年才會來臨。
為在最短的時間吃到3D VC最大的一塊餅，奇鋐積極擴建越南廠產線，包括一期廠和二期廠的產能都將接續開出，初估目前兩期工廠總共土地面積約14.5萬平方米，另外還有未興建的空地約4.5萬平方米，均為自有資產，足以因應未來的需求。
認為水冷是未來主流的雙鴻則直接由水冷入手，且在今年見到建樹。雙鴻指出，水冷解決方案目前市場接受度愈來愈高，特別是第二季已量產出貨的水冷板，下半年出貨量明顯放大，估出貨可望較上半年倍增，此外，伴隨著今年第三季進入試產的冷卻液監控主機（CDU）持續放量及明年第一季即將出貨的分歧管，水冷占比有望再快速拉升，估2024年底可達一成。
另散熱風扇龍頭廠建準亦在AI伺服器風扇建立灘頭堡，成為三大主要供應商之一，市占率估達三成，隨著市場需求激增，建準AI伺服器的營收占比也在持續攀升中，建準表示，截至今年第三季止，AI伺服器的營收占比已來到10％～15％，相較於今年首季的低個位數成長許多，預期第四季占比還有機會揚升。
建準表示，第四季AI伺服器拉貨力道很強，一般伺服器表現也還不錯，產品組合可望持續優化，然因第四季台幣升值幅度較大，特別是11月，會否因而影響到毛利率表現？目前仍在觀察中。
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