＊股東臨時會：世芯-KY、晉弘

＊除權息：嘉聯益、吉源-KY

＊法說會：中碳、鑫科、中宇、中聯資源、聯華食、新晶投控、正文、漢翔、崇越電、牧德、黑松、東華、三福化、雙美、麗清、昇陽半導體、位速、台微醫、成霖、大統創新、志聯、安國、神腦、 昶虹、邑錡、益得、欣大健康、太極、采鈺、聯發、申豐、達能、宜特、橙的、首利、得力、順發、建錩、愛山林、健喬、盈正、台表科、巨庭、東訊

＊注意股票：中鴻、海光、明輝-DR、寶碩、世紀、訊達、上揚、M31、安國、康全電訊、創業家

＊處置股票：美德醫療-DR、富晶通

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：華城、康那香

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：佳和、威盛、興能高、京城、潤泰材

#安國 #世芯-KY #嘉聯益 #中碳 #鑫科 #中鴻 #海光 #美德醫療-DR