經濟事件分析：美國聯準會（Fed）在12月14日會議後估2024年利率可能要降息3碼，可能要到明年5、6月才會開始降息，主因當時之前市場估第四季GDP可能會降至0.9％，且2024年以個人消費支出PCE來衡量通膨率可能從今年的2.9％下降到2.1％，但Fed又要防止1967年過早降息之後導致通膨率迅速回升的前車之鑑，因此評估降息時間點時可能會更加謹慎，可能要到明年5、6月而非3月就降息。
但亞特蘭大聯邦銀行最新第四季GDP成長年率約2.6％，遠高於0.9％，實質個人消費支出成長率由+1.9％上調至+3％、民間投資由-3.0％修正為+0.5％，因此經濟比想像的好，未來降息的變數估又將升高。
中國通縮問題更嚴重，11月70個城市新建商品住宅價格指數年減0.2％，為七個月以來最大跌幅，前11月全國房地產開發投資年減9.4％、商品房銷售額年減5.2％、房屋新開工面積年減21.2％。中國11月CPI1年減0.5％，豬肉供過於求11月零售價格年跌31.8％，通縮嚴重使中國經濟前景實蒙上陰影，對股市仍是隱憂。
產業變動分析：
輝達因AI伺服器市值衝至1兆美元，熱度後轉至AI手機目前輪漲到AI PC，英特爾2024年首季將推50款AI PC產品，季辛格估2025年AI PC達到1億台規模，Canalys估AI PC滲透率2024年約10％、2027年約60％，看好PC成長性掀起AI PC熱潮。
但大摩估聯發科2024年AI驅動手機營收約82億美元，但PC僅1.58億美元，Omdia估AI PC滲透率2024年約0.3％、2027年約7.3％，這跟Canalys估差距天壤之別，手機普及是因AI是附屬功能且不加價，使用20億參數模型生成一張圖片不用1秒，掃描文件就幫你生成簡報。
AI PC因價格在4萬元以上，約現在一般PC價格1倍以上，因此運算力及殺手性應用是關鍵，英特爾資料中心處理器Xeon可負擔200億參數推論運算，但對手GPT-4有1,800億個參數，有很大差距，若用Window11來拉成效如何尚待觀察，若付費用微軟365可能效果較佳。英特爾AI加速器NPU應該不錯，但Gaudi3是否能贏輝達H100，CPU支援GPU功能方式是否能贏輝達以GPU取代CPU方式可能面臨困難。目前AI PC的軟硬體升級成本高，若消費端若未見殺手級應用，AI PC很難快速普及。
盤勢分析及選股：
大盤電子股熄火，鋼鐵人、航海王甚至生技也輪漲，中國救房市促使鎳價彈，不過鎳價是深跌45％反彈，中國房市疑慮大且鋼鐵仍供過於求，鋼鐵股操作仍宜設停損停利。紅海危機貨運業搶艙問題惡化，若繞道成本將大增，運價暴漲箭在弦上，葉門青年運動組織管控紅海航道到底會多久？不過事件應不會拖太久，航運股因有高現金殖利率保護較可大區間操作。
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