在外資放假效應下，大盤19日開盤小漲後隨即翻黑，盤面較抗跌類股如貨櫃、生技防疫及營建等，亦是盤面重點的鋼鐵族群一度遭獲利了結賣壓，但在中鴻（2014）、新光鋼（2031）領軍下逐步走揚，上市鋼鐵指數終場上漲0.29％收146.73點，留紅K長下影線。

法人指出，鋼市明年即將迎來復甦，若俄烏戰爭、以巴衝突放緩甚至結束，預期戰後重建仍然鋼鐵的需求大增，有利於鋼鐵業基本面業績表現。

鋼鐵股19日因中鋼上周喊出春燕到來、明年即將提高報價，鋼鐵股指數延續多頭，盤中拉升到終場收紅，其中中鴻受惠訂單順利，規劃2024年出貨量較今年略為提升，股價漲3.35％；預力鋼絞線廠佳大，受惠國內推動公共工程上漲7.14％；聚亨漲5.86％、新光鋼上揚3.62％；世紀鋼則受惠於國內離岸風電加持，在手台電風電及NPI海龍案場案量充沛，明年可望繼續挹注營收。

聯邦投信投資長吳裕良指出，鋼鐵業今年因景氣較差，多以減產方式迎接訂單，但隨著全球預期2024年景氣下修，各國政府包括中國大陸、美國現在都要重啟基礎建設，為增加資本支出因應，對鋼鐵的下訂，可望逐季放量；其中傳統鋼廠獲利主要跟著報價變動，隨著出貨量量增將挹注營收；除了基建外，包括特殊鋼（精鋼、榮剛、長榮鋼）、航太產業、無人機製造的鋼材訂單，國外大廠未來有望持續向台廠下單。

統一投顧董事長黎方國表示，全球這幾年來遭遇疫情襲擊，景氣較低迷，鋼市在減產下，明年若配合各國基建，有望贏來一波報價上揚，鋼鐵股因股價基期較低，適合保守投資人進場布局。