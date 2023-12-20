近來愈來愈多法人機構看好台股明（2024）年行情，繼凱基投顧、國泰世華等本土法人喊上2萬點後，美系外資摩根士丹利（簡稱大摩）最新台股策略報告同聲看多，認為受惠總統大選落幕、美國Fed降息激勵資金流入新興市場等4大利多，明年台股目標指數上看18500~20000點，點名台積電、聯發科、統一超、聚陽等12檔個股是首選，中信金則是唯一進榜的金融股。

大摩台股策略分析師程世維指出，台股今年漲幅比MSCI明晟新興市場指數高出2060個基本點，部分原因在於內資動能強勁、類股輪動積極，後市續有企業獲利雙位數成長、現金股息高於區域均值、Fed降息刺激外資熱錢回流、選後不確定性消除等4大利多加持，台股本益比調升至17~18倍，評價有上調空間。

鑒於台股未來有望持續上行，台股投資組合中，大摩建議重押科技股，看好台積電、聯發科、晶心科、愛普*、台達電、技嘉等6檔；金融股僅看多中信金，傳產部分較為分散，億豐、鈺齊-KY、儒鴻、聚陽、統一超等5檔為推薦標的。

此外，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超同樣看好台股金龍年有望再攀高峰，日前預估未來2年股市呈正向格局，台企EPS有機會成長2成，預期2025年繼續成長，2萬點只是時間點問題，但須留意美降息幅度是否不如預期、換機潮能否如期出現、明年下半年美國總統大選加劇市場震盪等3大變數。

凱基投顧董事長朱晏民則是看好AI結構性成長，推升台股2024、2025年連2年迎來逾2成的高速獲利增長，雖明年上半年在利率仍高、經濟下行下，股市反彈後上檔空間可能較為有限，但下半年進入降息循環後，將有較明顯行情，同樣有機會挑戰2萬點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。