2023年百貨業買氣大爆發，遠百（2903）個體遠東百貨，在台中大遠百與板橋大遠百兩家大店帶頭衝刺下，全台周年慶檔期業績年增1.5％，挹注遠百營收提前兩周達成全年600億元目標、年增4.3％，續創歷史新高。
由於遠百前三季每股稅後純益（EPS）已達1.58元，較去年同期大幅增長近7成，估全年EPS勢必逾2元，法人預期營收獲利雙創新高，員工年終獎金將優於去年的三個月水準。
展望明年景氣，遠百透露，第一季有基期高的因素，預估表現並不會太突出，下半年在外銷回復下，內需消費可望會比較好。
遠百副總經理林彰豐19日表示，今年景氣比去年好，主要是疫後回歸實體消費，尤其是餐飲更呈現爆發式成長，主要原因就在於百貨停車方便、不受天氣影響以及選擇性也多，明年還要進行餐飲的品牌調整，饗賓集團旗下的旭集即將進駐台中大遠百，成為中台灣首家，預計明年母親節前開幕。
林彰豐強調，遠百兩大台柱台中大遠百與板橋大遠百，營運迄今都已超過十年，今年雙雙進行大規模改裝，但在改裝期間適逢周年慶，整體周慶業績表現仍相當亮眼，挹注全年台中大遠百業績繼續突破200億元，板橋大遠百也達到120億元，其中又以國際精品高客單挹注成長動能；疫後出國潮雖稍有衝擊服裝、化妝品買氣，但一線國際精品幾乎不受影響，包括台中大遠百精品業績占比高達近4成，其中以香奈兒、愛馬仕、Dior等表現最佳，年成長都是雙位數，且繼香奈兒、Dior改裝為一～二樓兩樓層之後，愛馬仕也將在明年改裝擴大為兩個樓層。
除台中大遠百、板橋大遠百分居遠百體系店王、店后之外，去年開幕的遠百竹北店，今年業績預期達68億元，未來三年有機會躋身百億大店，躍居遠百體系第三大，為擴大業績規模，明年持續引進國際精品品牌；信義A13店今年業績力拚50億元，將持續調整櫃位與商品力拚業績雙位數成長。
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