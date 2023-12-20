兆利（3548）受惠於外資券商點名看好、募資題材等雙重利多激勵，股價經過短暫修正之後，19日漲勢再起，盤中震盪走高，終場以漲停板價位215元收市，收盤漲停委買單量仍超過400張，日KD已呈現低檔交叉。
兆利為陸資手機品牌廠折疊軸承供應鏈，今年前三季每股稅後純益已逾半個股本，第三季獲利超過上半年，公司日前法說會上預估，12月在手機客戶庫存調整、年終盤點之下，單月營收將先蹲，致漲多的股價一度回落至跌停，惟籌碼歷經短暫整理之後，股價順利重返200元整數大關，公司規劃的8億元CB已進入募資作業。
兆利（3548）受惠於外資券商點名看好、募資題材等雙重利多激勵，股價經過短暫修正之後，19日漲勢再起，盤中震盪走高，終場以漲停板價位215元收市，收盤漲停委買單量仍超過400張，日KD已呈現低檔交叉。
兆利為陸資手機品牌廠折疊軸承供應鏈，今年前三季每股稅後純益已逾半個股本，第三季獲利超過上半年，公司日前法說會上預估，12月在手機客戶庫存調整、年終盤點之下，單月營收將先蹲，致漲多的股價一度回落至跌停，惟籌碼歷經短暫整理之後，股價順利重返200元整數大關，公司規劃的8億元CB已進入募資作業。
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