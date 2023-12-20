宏碁（2353）搶攻首波AI PC商機，配合英特爾最新支援NPU之Intel Core Ultra系列處理器發布，端出旗下輕薄及電競兩主力產品線之AI-ready筆電新品之際，近期針對使用環保再生材的Vero系列產品線，也推出搭載Intel Core Ultra處理器的首款碳中和全新型號筆電Aspire Vero 16，宣示宏碁持續致力於減碳承諾決心。
三大法人近日接連買超宏碁，其中外資法人近月來更是大幅敲進宏碁持股，本周兩日內已買超2.9萬張，持股比重持續拉升至近40.8％。總計三大法人19日買超宏碁近2.4萬張，單日成交總量放大至突破46億元，其股價亦一舉衝上4字頭、最高站40.95元，終場收漲4.63％、40.7元，為近十年來高點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：