宏碁（2353）搶攻首波AI PC商機，配合英特爾最新支援NPU之Intel Core Ultra系列處理器發布，端出旗下輕薄及電競兩主力產品線之AI-ready筆電新品之際，近期針對使用環保再生材的Vero系列產品線，也推出搭載Intel Core Ultra處理器的首款碳中和全新型號筆電Aspire Vero 16，宣示宏碁持續致力於減碳承諾決心。

三大法人近日接連買超宏碁，其中外資法人近月來更是大幅敲進宏碁持股，本周兩日內已買超2.9萬張，持股比重持續拉升至近40.8％。總計三大法人19日買超宏碁近2.4萬張，單日成交總量放大至突破46億元，其股價亦一舉衝上4字頭、最高站40.95元，終場收漲4.63％、40.7元，為近十年來高點。