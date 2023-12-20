華義（3086）19日宣布取得知名遊戲影音社群平台「遊戲大亂鬥」，但投資金額因合約默契不能透露，華義期望藉此平台，掌握社群玩家的敏銳度，作為華義國際與消費者之間的密切連結管道，進而豐富未來推展遊戲娛樂平台的內容。未來，華義國際將藉由「遊戲大亂鬥」正式跨入遊戲社群平台的經營，做為推動遊戲聯運平台之第一步，一方面整合華義國際代理或聯運的產品，從代理、聯運、自製遊戲等，再延伸至金流、影音、實況、遊戲資訊、討論區等一條龍服務，做為華義國際推動營運的基礎，另外，也能以玩家視角，提供更多的內容。

#華義國際 #代理 #聯運 #社群平台 #遊戲大亂鬥