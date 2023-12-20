驅動IC設計廠矽創（8016）旗下專精車用顯示器驅動晶片設計業者力領科技（6996），於20日登錄興櫃。力領科技提供車用顯示器驅動晶片、為該領域領導廠，並提供多樣化整合型的顯示器驅動晶片產品；另外亦跨足特殊應用（ASIC）晶片領域，開發特規手機面板驅動晶片，以集團資源深化各式領域布局。

力領科技資本額為3.8億元，回顧過往營運績效，2022年合併營收28.09億元，稅後純益5.77億元，每股稅後純益（EPS）達18.20元；2023年截至10月止累計合併營收22.37億元，稅後純益3.89億元，EPS 10.52元。今年度整體半導體逢庫存調整、需求走弱，仍以特規應用領域大賺逾一個股本。

力領提供客戶一系列產品規格及多元製程選擇。其中，車用布局既深且廣，從前裝中控台、方向盤儀表板、後座控制顯示、抬頭顯示器、空調圓形旋鈕解決方案；到後裝產品涵蓋中控資訊娛樂顯示器、電子後視鏡高亮度低耗電解決方案等顯示架構晶片設計。

在ASIC領域則是為客戶開發特殊規格之手機面板驅動晶片；智慧物聯網顯示器驅動晶片（AIoT）搭載獨步的零電容HD顯示驅動技術，屬於消費性電子產品之高階應用。

近年在智慧車、電動車及自駕車的大潮流，車艙轉變為智慧空間的概念逐步發酵，單一部車搭載面板數持續增長，對應的顯示器驅動晶片需求亦逐年成長。力領之車用顯示器晶片經過面板廠、Tier 1廠及車廠等多重驗證，已成為全球各品牌車廠之合作夥伴。