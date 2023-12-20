連虹生技以研發蚓激酶踏入生技產業，於保健食品市場漸啟知名度，由於該產品有助於調解生理機能、調節體質，對於心血管方面困擾者，實為市場一大福音。

蚓激酶又名紅蚯蚓酵素，它是一種從蚯蚓體內提取的酵素，也被稱為紅蚯蚓酵素或蚯蚓激酶，有些人也稱之為「地龍酵素」於1983年日本宮崎醫科大學名譽教授美原恆博士所發現，對於平日多油、重鹹的人，長時間久坐不動、缺乏運動的人，以及壓力大、作息不正常的人都是蚓激酶的適用族群。

連虹生技董事長吳宥瑄表示，當初以蚓激酶進入保健食品市場其實是因為希望自己的家人不是藉由藥物，而是憑藉食品來達到日常保健的調理。

連虹生技的蚓激酶富含多項成份，包含綜合維生素B群、菸鹼醯胺、葉酸、葡萄糖與紅蚯蚓萃取物等，而市場上蚓激酶產品數舉不勝舉，相較於市售引激酶，連虹生技所使用的紅蚯蚓萃取物達20mg的比例，其產品也已通過多項檢驗認證及保險責任，更適合平日重口味及作息不正常者食用，未來連虹生技除加強自身研發能量與通路建置外，也盼能夠為心血管方面困擾之人帶來更多樣性的保健食品及拓展更多市場可能性；該公司成立短短一年以來，除已開發出蚓激酶、也推出苦瓜胜肽、膠原胜肽飲等多項保健食品。洽詢電話：（06）295-5222。