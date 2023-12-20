政府因應中美貿易戰、台商回流及擴大投資等用地需求，經濟部開發台糖產業園區提供產業用地，自2022年先後核定設置嘉義中埔及水上兩處產業園區，中埔產業園區未來完工營運後，將可創造216億元的年產值，創造5,000個以上的就業機會，帶動嘉義產業蓬勃發展。
中埔及水上產業園區土地「只租不售」，產業園區管理局更推出廠商兩年內完成使用，即享前兩年免租金優惠措施，其中總面積67.55公頃的中埔產業園區，產業用地40.70公頃，第一區第一期5.06公頃已滿租，第二期4.52公頃也正熱烈招商，吸引食品加工、製造業及機械設計等產業進駐，擴大在地產業能量及就業機會，共同投資嘉義。
中埔產業園區因先天地理位置優勢位於嘉東生活核心，更被列為重點開發一環。接續大埔美園區、頭橋、民雄、新港及嘉太工業區發展軸帶之樞紐，串聯整個嘉義縣產業園區。未來將和嘉義科學園區形成前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械、智慧農業等產業群聚，帶動整體嘉義產業結構的轉型發展，有效支援地區重點開發產業。
中埔產業園區主要為於嘉義縣中埔鄉，鄰近嘉義市、國道3號及台82線，距離水上系統交流道（國3）、嘉義交流道（台82）及中和交流道（台82）約5分鐘車行距離內，20分鐘即可抵達高鐵嘉義站。交通便利，人力易聚集外，提供的進駐條件亦相當優渥，不但有租金優惠，還提供貸款福利。廠商有租地需求，可聯繫（05）268-5659義力營造。
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