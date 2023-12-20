台灣最大塑膠射出機台廠－富強鑫精密，五年前拍板到印度設廠，隨即遇到新冠疫情衝擊，所幸開啟地緣管理策略，安然撐過低谷，該集團2022年總體營收不僅創歷史新高，印度廠更在2023年第二季開始獲利，綜觀「富強鑫精密」全球市場步局，下一個目標將是躋身成為全球前十強。
該集團執行長王俊賢表示，富強鑫創立已49年，父執輩們感情無間，已聯手打造富強鑫為台灣第一大塑膠射出設備製造商。富強鑫五年前進入傳承接班，董事長王伯壎長子王俊傑任副董事長（兼任中國富強鑫總部董事長）、二子王俊賢任執行長。王俊賢執行長上任即拍板設立印度廠，準備為集團找下一個成長曲線，而之所以選定印度成為大中華區以外第一個生產基地，主要是看好當地人口紅利，期望成為富強鑫下一個中國大陸市場，然隨即遭遇COVID-19逆風，成為執行長任內第一個挑戰，所幸橫逆與挑戰一一克服，投資五年的工廠2023年第二季開始小幅獲利，未來，可望超過台灣廠。
王俊賢指出，過去塑膠射出多為單色射出，2008年起即主導規劃研發雙色及多色射出成型機。近年來，吹起輕量化風潮，塑膠取代鋼材及玻璃，多色機頓時成為富強鑫主力產品，目前在中國大陸車廠及全球前六大車燈廠有很高市占率。另外，也已著手布局下一個成長引擎，即2025年起國際製鞋業禁用化學發泡劑，而富強鑫戮力研發的物理發泡射出成型系統GENTREX，將有機會承接換機需求。
富強鑫在中國大陸已有寧波、東莞兩工廠，其中寧波廠更是當地出口創匯第四名，中國大陸營收占比過半，是富強鑫最大市場，而杭州灣新廠將於2024年開幕投產，屆時亞太地區五大廠產能齊放，將是「富強鑫精密」50周年慶的最大賀禮。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：