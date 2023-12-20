台灣最大塑膠射出機台廠－富強鑫精密，五年前拍板到印度設廠，隨即遇到新冠疫情衝擊，所幸開啟地緣管理策略，安然撐過低谷，該集團2022年總體營收不僅創歷史新高，印度廠更在2023年第二季開始獲利，綜觀「富強鑫精密」全球市場步局，下一個目標將是躋身成為全球前十強。

該集團執行長王俊賢表示，富強鑫創立已49年，父執輩們感情無間，已聯手打造富強鑫為台灣第一大塑膠射出設備製造商。富強鑫五年前進入傳承接班，董事長王伯壎長子王俊傑任副董事長（兼任中國富強鑫總部董事長）、二子王俊賢任執行長。王俊賢執行長上任即拍板設立印度廠，準備為集團找下一個成長曲線，而之所以選定印度成為大中華區以外第一個生產基地，主要是看好當地人口紅利，期望成為富強鑫下一個中國大陸市場，然隨即遭遇COVID-19逆風，成為執行長任內第一個挑戰，所幸橫逆與挑戰一一克服，投資五年的工廠2023年第二季開始小幅獲利，未來，可望超過台灣廠。

王俊賢指出，過去塑膠射出多為單色射出，2008年起即主導規劃研發雙色及多色射出成型機。近年來，吹起輕量化風潮，塑膠取代鋼材及玻璃，多色機頓時成為富強鑫主力產品，目前在中國大陸車廠及全球前六大車燈廠有很高市占率。另外，也已著手布局下一個成長引擎，即2025年起國際製鞋業禁用化學發泡劑，而富強鑫戮力研發的物理發泡射出成型系統GENTREX，將有機會承接換機需求。

富強鑫在中國大陸已有寧波、東莞兩工廠，其中寧波廠更是當地出口創匯第四名，中國大陸營收占比過半，是富強鑫最大市場，而杭州灣新廠將於2024年開幕投產，屆時亞太地區五大廠產能齊放，將是「富強鑫精密」50周年慶的最大賀禮。