全聯慶祥基金會運用母企業－全聯為全台最大通路優勢，捐贈大量物資給醫院、各地食物銀行及身心障礙、弱勢婦女等第一線服務的單位；並針對服務對象的不同需求，延伸出提供全聯禮券、塑膠貨幣的公益福利卡等模式，協助受助者重返社會、自立脫貧。

全聯職場體驗活動自2019年推出以來，至今累計開辦55場次、投入400店經理志工、2,000多個小時，總計有818人參與此活動，並有383人主動提出履歷踏出求職第一步，成功就業人數達50人。

儘管全聯慶祥基金會觀察多數弱勢族群就業較難有穩定性，但至少已協助他們踏出求職的第一步；舉例萬華婦女服務的個案－小惠，為家暴離婚的單親媽媽，在參與全聯職場體驗並與店經理溝通之後，從後場生鮮部門開始工作，至今已看到小惠有很大改變，不僅更有自信心與成就感，且因有份穩定工作可以好好照顧孩子與自己。

基金會指出，「全聯弱勢婦女經濟重建專案」主要以捐助全聯禮券鼓勵弱勢婦女參與脫貧課程或經濟重建等配套服務，依其家庭需求每月提供3,000～5,000元全聯禮券，除了可補充每月家庭基本開支外，亦可增加其參與課程配合度並提高脫貧的可能性。

基金會統計，弱勢婦女經濟重建自2020年開始試辦至今三年，在婦女單位共同合作下有3,000人受惠，且多數屬於受暴婦女單親家庭與新住民，先以全聯禮券為誘因，主要是在物資補貼後，才能有多出來時間到全聯上課，這項培力專案，包括先上課學會記帳，再就記帳本討論必要支出與非必要支出，像是菲律賓籍的黎安最大目的是存錢買回菲律賓的機票；黎安是屬經濟邊緣戶，2021年及2023年參加全聯弱勢婦女經濟重建專案，運用財務課程學習，養成每天記帳與財務月報撰寫習慣，透過全聯禮券降低家庭現金支出，因六年未回母國，現在正努力工作儲存返菲機票，另儲存購屋預備金，讓母女安定地在台生活。

而2022年拍出的婦女專案影片主角菈雯，為泰國新住民，因家暴離婚先做清潔工，後來透過新住民中心學中文協助做通譯，現在也當老師教泰文與泰國文化，三年蛻變成兼職老師、做通譯並進學校修社工系學分，期待未來當社工一起協助泰國新住民解決問題。