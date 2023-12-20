【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰證券繼2022年於業界首創在國泰證券App推出「永續專區」，上線周年即達到點擊突破百萬後，持續整合一年來的客戶回饋與服務需求，將永續服務再升級為「我的ESG永續力」，讓客戶可以直覺、簡單的方式，一鍵完整檢視個人的台股庫存永續力。
國泰證券「我的ESG永續力」主打透視個股ESG表現、ESG投資焦點及ESG白話文三大亮點。為協助投資人接軌因應國際永續趨勢，此次新增的「透視個股ESG表現」揭露個股在「環境、社會及治理」的十大構面，協助客戶檢視台股庫存標的在各面向的表現，包含溫室氣體與能源、空氣管理、客戶權益與體驗、員工發展與福利、投資人關係與風險控管等指標。此外，投資人也可連結證交所ESG InfoHub中上市公司ESG儀表板，查詢與比較跨公司、跨產業ESG資訊，提供投資人一站式資訊整合服務。
為協助投資人在進行投資時兼顧財務與非財務的績效，「ESG投資焦點」則從基本面、技術面及籌碼面三大面向，以後台數據分析挑選投資人最關注與最常點擊的選股指標，如殖利率大於5％、外資連3日買進等，輔以企業永續表現前1/4強的個股，不僅提供投資人快速、便利的交叉選股服務，更讓投資人在以資金支持永續績效表現優異企業的同時，也能顧及投資標的財務成長的契機。考量部分投資人對ESG概念尚屬陌生，此次更特別規劃「ESG白話文」以淺顯易懂的方式說明ESG三大面向指標，提供大眾教育性的資訊。
2023年受升息、通膨及戰事等壓力紛擾之下，國泰證券觀察到ESG相關題材已成投資人在變局中的布局策略，根據投信投顧公會統計，截至2023年9月，2023年國人持有ESG基金規模約4,454億台幣，相較2022年底已大幅成長超過30％。展望未來，彭博也預測到2025年，全球ESG資產有望超過53兆美元，相當於總管理資產140.5兆美元的1/3強，低碳轉型不只是企業無可迴避的議題，ESG投資熱潮在未來將持續延燒。
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