【時報-台北電】今日焦點新聞：
國內頭條：
1.大震撼！TSMC劉德音明年退休。(工商時報)
2.明年歲入歲出，雙衝新高。(工商時報)
3.打造科技島預算，增逾1900億。(工商時報)
4.9檔半年配將除息，發489億紅包。(工商時報)
5.輝達中國特供版顯卡，28日發表。(工商時報)
6.紅海危機，美國成立10國聯盟護航。(中國時報)
7.台積電董座劉德音將退休，3.0世代面臨四大挑戰。(經濟日報)
8.大摩：台股2024上看2萬點。(經濟日報)
9.大國博弈、小國受益，中系封測廠東南亞跑馬圈地。(電子時報)
10.台積劉德音退休有跡可循？中生代誰來接班受關注。(電子時報)
大陸頭條：
1.習近平對甘肅臨夏州積石山縣6.2級地震作出重要指示。(新華網)
2.假日「紅包行情」來襲，旅遊酒店板塊集體反彈。(證券時報網)
3.多位經濟學家把脈明年，政策發力仍有空間。(證券時報網)
4.BC電池轉換效率再創紀錄，機構高關注度概念股出爐。(證券時報網)
5.首次突破1200億件！A股快遞公司11月成績單出爐。(中國證券報)
6.趕超特斯拉，全球電車「銷量王」或將易主。(證券時報網)
7.「綠電」裝機創新高，點亮能源轉型之路。(經濟參考報)
國際頭條：
1.以色列持續猛攻加薩，胡塞揚言在紅海發動更多攻擊。(路透社)
2.烏克蘭考慮再動員50萬人參戰的提議。(路透社)
3.降息題材撐盤，華爾街收高。(路透社)
4.美股延續升勢，道指連續第五個交易日創新高。(華爾街日報)
5.境外投資者突然大舉買入中國境內債券。(華爾街日報)
6.蘋果將暫停銷售智慧錶，以遵守美國進口禁令。(華爾街日報)
(編輯：李慧蘭)
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