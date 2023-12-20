捷迅（2643）承攬大型電商貨大有斬獲，首班香港飛往多倫多的包機，由長榮航空（2618）777F貨機包攬，由捷迅大陸倉庫集貨後，運送到香港倉庫進行裝板，包機最大裝載量達100噸，18日起飛。

捷迅副總經理葉子菁表示，今年公司持續承攬多趟次的全包機、半包機與包盤等運務，挹注營收與獲利。據了解，目前市場包機行情一趟次大約90萬～100萬美元以上。

國際市場在中國大陸黃金周後，因消費性電子及零售商品庫存，逐步修正至健康水位，以及前三季製造業生產出貨遞延，年底電商購物需求等補貨效應，捷迅推估，空運熱度應可持續到明年第一季。

捷迅今年11月營收5.6億元，月增42.32％、年增43.47％，連續五個月營收正成長，達今年營收高峰，累計前11月營收35.83億元，前三季EPS為4.81元。

捷迅主要客戶群為貼近主流的高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業等大廠；隨消費行為及習慣改變，也策動海內外銷售部門及早布局電子商務市場，透過靈活航線運送等規畫，搭配系統化管理及模組化跨國際的協作默契，替客戶快速解決運送等問題贏得訂單。

展望明年航空業，捷迅表示，各大航商自今年第三季開始仿效船公司減班，維持運價；國際市場因中美等禁令及地緣政治因素，迫使國際經濟體的貿易模式改變，過去大宗貨物跨國運送到海外各零售店的光景不再，取而代之的小眾經濟、電商崛起。