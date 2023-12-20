捷迅（2643）承攬大型電商貨大有斬獲，首班香港飛往多倫多的包機，由長榮航空（2618）777F貨機包攬，由捷迅大陸倉庫集貨後，運送到香港倉庫進行裝板，包機最大裝載量達100噸，18日起飛。
捷迅副總經理葉子菁表示，今年公司持續承攬多趟次的全包機、半包機與包盤等運務，挹注營收與獲利。據了解，目前市場包機行情一趟次大約90萬～100萬美元以上。
國際市場在中國大陸黃金周後，因消費性電子及零售商品庫存，逐步修正至健康水位，以及前三季製造業生產出貨遞延，年底電商購物需求等補貨效應，捷迅推估，空運熱度應可持續到明年第一季。
捷迅今年11月營收5.6億元，月增42.32％、年增43.47％，連續五個月營收正成長，達今年營收高峰，累計前11月營收35.83億元，前三季EPS為4.81元。
捷迅主要客戶群為貼近主流的高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業等大廠；隨消費行為及習慣改變，也策動海內外銷售部門及早布局電子商務市場，透過靈活航線運送等規畫，搭配系統化管理及模組化跨國際的協作默契，替客戶快速解決運送等問題贏得訂單。
展望明年航空業，捷迅表示，各大航商自今年第三季開始仿效船公司減班，維持運價；國際市場因中美等禁令及地緣政治因素，迫使國際經濟體的貿易模式改變，過去大宗貨物跨國運送到海外各零售店的光景不再，取而代之的小眾經濟、電商崛起。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：