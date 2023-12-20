元大高股息（0056）ETF所追蹤的臺灣高股息指數，此次成份股納入正新（2105）、神基（3005）等5檔，也啟動投信對個股調整，調整期將至本周五（22日）止。據統計華新（1605）、聯電（2303）、正新（2105）各獲投信連5～11日連買，且連買期間買超都逾8萬張。
臺灣高股息指數成份股調整，已於15日盤後生效，此次新增正新、神基、中保科、華新、啟碁等5檔，刪除景碩、裕民、緯穎、永豐餘等4檔。為了減少成份股調整，對個股股價告成衝擊，12月18～22日連續5個交易日為指數定期審核過渡期。
隨著0056資產規模衝上2,400多億元，投信持續加碼成份股方向不變；統計投信近日來積極敲進0056成份股包括華新、聯電、正新、中信金、友達、元大金、遠東新、兆豐金、神基、鴻海、聯強、和碩等，呈現3～22日連買，連買期間合計買超各逾2萬張。
此外，投信對0056成份股的宏碁、啟碁、健鼎、中保科、瑞昱、群光、臻鼎-KY、可成、聯詠等，也連3～14日以上買超，連買期間買超6,557～18,514張。
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