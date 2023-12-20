Fed官員燒不熄市場對明年降息的熱情，道瓊連5日創新高，那斯達克連9紅，重回萬五大關；台積電董事長劉德音明年退休，由總裁魏哲家接任，並以董事會選舉結果為主；凱基喊台股明年上2萬點後，大摩也樂觀+1，看好出口、消費和外資加持等利多；囤房稅2.0明年7月上路，財政部估445萬戶受影響；蘋果2款新智慧表Series 9和Ultra 2，因血氧功能涉侵權，本周起暫停在美販售。以下為今(20)日財經懶人包：
▲Fed擋不住 道瓊噴不完
上周聯準會突然轉向鴿派立場的效應持續發酵，但投資人觀望本周公布的關鍵通膨數據，周二美股主要指數溫和走高，延續近來的升勢。道瓊指數連續第5個交易日改寫歷史高點，並再創盤中歷史高點。標普500指數距離2022年1月創下的歷史收盤高點（4796.56點）僅差0.6%，一旦突破這個點位，將證實該指數自2022年10月觸底以來便一直處於牛市。那斯達克指數連漲第9天，並為2022年1月以來首次站上15000點大關。
★四大指數
美股道瓊上漲251.90點或0.68%，收37,557.92點。
NASDAQ上漲98.03點或0.66%，收15,003.22點。
S&P500上漲27.81點或0.59%，收4,768.37點。
費城半導體上漲21.77點或0.53%，收4,125.56點。
▲大震撼！TSMC劉德音明年退休
台積電拋出震撼彈，19日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並於2024年股東大會後退休。台積電表示，下屆董事長將由總裁魏哲家接任，然以明年6月董事會選舉結果為主。據指出，第三代接班團隊將成形，歐亞業務及研發資深副總經理侯永清、晶圓廠營運副總經理王英郎及營運資深副總經理秦永沛等人呼聲高。
▲大摩樂觀喊：台股明年上2萬
摩根士丹利證券指出，台股2024年依靠出口回溫基本面、私人消費爆發，外資可望回籠的資金浪潮加持，在總統大選不確定因素過去之後，將繳出亮眼表現，如全球經濟成長良好、激勵台股上市櫃企業獲利更上層樓，樂觀情況台股上看20,000點。
▲三讀！囤房稅2.0牽動445萬戶
囤房稅2.0明年7月上路，財政部估計將有445萬戶受影響。立法院19日三讀通過房屋稅條例修正，未來各縣市都須針對囤房者實施差別稅率、利率上限4.8％，且由縣市歸戶改為全國歸戶，目前尚未實施囤房稅的十縣市衝擊最大。
▲涉侵權 蘋果兩款智慧表在美停售
美國年終購物旺季進入最後倒數，蘋果兩款新版智慧表Series 9和Ultra 2因血氧偵測功能涉及專利侵權，本周起暫停在美國販售，市場憂心停售恐打擊蘋果本季業績，引發股價下挫。
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