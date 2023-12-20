【時報-台北電】因第一量子公司(First Quantum)位於巴拿馬的Cobre礦區的供應存在不確定性，礦場關閉加劇了供應前景擔憂，加上，美元指數下滑，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上漲。

分析師表示，去年Cobre礦區占全球開採供應量的1%，由於第一量子公司(First Quantum)位於巴拿馬的Cobre礦區的供應存在不確定性，英美資源集團已將未來兩年的銅產量指標分別下調了20%和18%，自12月6日以來，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫中的銅庫存增加了8%，達到168,650公噸，但取消倉單庫存占21%，顯示可能將有更多銅庫存將離開LME系統，正在削減明年的供應過剩預期甚至預估可能會出現供不應求的情況。

終場周二(12/19)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲317美元，報每公噸25,137美元；期鎳上漲245美元，報每公噸16,747美元；期鋅上漲42.5美元，報每公噸2,581.5美元；期鋁下跌20.5美元，報每公噸2,262.5美元；期銅上漲111美元，報每公噸8,593.5美元；期鉛上漲6.5美元，報每公噸2,064.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)