【時報記者莊丙農台北報導】萬海(2615)高雄79~81號碼頭櫃場興建工程正式動土，工程預定在2026年逐步整建完成並投入營運，投資金額逾百億元。

萬海目前經營高雄港第二貨櫃中心63-64號碼頭，每年作業量達百萬TEU以上，本次斥資100餘億元興建第五貨櫃中心79至81號碼頭，未來作業量可達200萬TEU。因應船舶大型化趨勢，新碼頭W79泊位設計水深15M，可服務1.3萬TEU大型船舶。

W79-81新碼頭規劃配置遠程控制橋式起重機、遠程控制門式起重機、智能化管制站等，將五櫃建設為自動化碼頭，提升作業安全及效能。此外，亦率先大規模導入碼頭電能曳引車、電動堆高機，響應減碳及永續發展理念。

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