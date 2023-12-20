【時報-台北電】受國際宏觀因素影響下，因近期主要生產國中國，北方氣候急遽降溫降雪，內蒙、西藏、青海及新疆等地的礦區受季節性影響減停產增加，疊加主要生產商Nyrstar在11月底關閉兩座位於美國的鋅礦，這是近幾個月來生產商第三次關閉鋅礦，影響鋅礦供應收緊，加上，隨著美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，由於通膨下降速度快於預期，美國歷史性的貨幣緊縮政策很可能已經看到終點，聯準會(FED)態度轉鴿，美元指數一度跌觸四個月以來的新低，這使得以美元計價的基本金屬對持有其他貨幣的買家來說更加便宜，帶動有色金屬全面上揚，致倫敦(LME)鋅價上漲。

終場周二(12/19)倫敦(LME)期鋅上漲1.67%，較前一日上漲42.5美元，報每公噸2,581.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）