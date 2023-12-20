【時報-台北電】個股重大訊息：
1.台積電（2330）：拋出震撼彈，19日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並於2024年股東大會後退休。公司表示，下屆董事長將由總裁魏哲家接任，然以明年6月董事會選舉結果為主。據指出，第三代接班團隊將成形，歐亞業務及研發資深副總經理侯永清、晶圓廠營運副總經理王英郎及營運資深副總經理秦永沛等人呼聲高。
2.瑞昱（2379）：積極搶攻車用領域，目前車用乙太網路已獲車規認證，並導入不少品牌車廠設計，具備AI降噪功能的Codec產品也正切入汽車應用中；發言人暨副總經理黃依瑋指出，車用半導體研發、認證需要長期耕耘，自五年前便開始布局，近期漸有斬獲。
3.國賓（2704）：19日舉行法說會，由於台北國賓、高雄國賓陸續啟動危老改建，餐飲遷址營運，僅售後回租的新竹國賓住房與餐飲持續營運，導致今年前三季營收衰退，但業外投資收益增加推升稅後純益成長並創同期新高。
4.萬海（2615）：斥資逾百億元，建設高雄港第五貨櫃中心第79～81號碼頭，面積合計達40.9公頃，將打造為新世代貨櫃基地，預計在2026年逐步整建完成並投入營運後，整體作業面積提升為2倍，未來作業量可達200萬TEU。
5.雷科（6207）：積極擴大半導體及PCB等相關設備營收占比，2024年比重可望從今年的32％提升至40％，除了代理的CoWos封裝量測設備打入台積電（2330），SIC陶瓷切割設備也可望依照客戶的出貨排程，明年開始接獲訂單，整體而言，半導體及PCB設備將於明年3月迎來出貨潮。（編輯：邱致馨）
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