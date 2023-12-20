在永續投資的重要發展趨勢下，以ESG（Environment Social Governance）為基礎之金融商品亦顯著成長。本研究係以台灣上市櫃公司為例，採用兩階段方式建構ESG投資組合，並與市場中五檔ETF（國泰永續高股息、元大台灣ESG永續、富邦公司治理、永豐台灣ESG及元大台灣50）進行績效比較。

首先，我們使用資料包絡分析法（data envelopment analysis, DEA）之模型，以客觀的方式，對企業經營效率、財務指標及ESG評級等資料進行整體效率評估，以選擇投資組合標的。接著於第二階段運用Markowitz現代投資組合模型（簡稱Markowitz模型）及風險平價（risk parity）模型計算標的權重以建構投資組合，再計算其報酬率並與前揭ETF報酬率進行比較。

根據實證結果顯示，本研究所建構的投資組合在2022年的績效回測表現優於市場上的ETF，特別是使用Markowitz模型在不允許放空策略下，該投資組合的績效表現最優；而使用風險平價模型配置的投資組合表現次之。此結果顯示透過兩階段方式所建構的投資組合確實能提升整體績效，帶來更好的投資表現。

此外，根據本研究實證結果歸納出三個重要發現。首先，以DEA方法進行資產選擇確實能選出同時兼具ESG和EPS效率的標的。其次，利用上述所篩選出的投資組合標的具有良好的產業分散性，解決了傳統Markowitz模型存在傾向集中特定資產的缺點。最後，透過績效回測可知道二階段方式所形成的投資報酬優於市場中五檔ETF的報酬率，這說明投資者進行ESG投資時不必然會犧牲投資報酬，不一定要在ESG與財務表現之間做出取捨。

作者：*國立清華大學科技管理學院財務金融碩士徐婉瑄、臺灣銀行董事長呂桔誠、國立清華大學計量財務金融學系教授黃裕烈

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