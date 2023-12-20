在永續投資的重要發展趨勢下，以ESG（Environment Social Governance）為基礎之金融商品亦顯著成長。本研究係以台灣上市櫃公司為例，採用兩階段方式建構ESG投資組合，並與市場中五檔ETF（國泰永續高股息、元大台灣ESG永續、富邦公司治理、永豐台灣ESG及元大台灣50）進行績效比較。
首先，我們使用資料包絡分析法（data envelopment analysis, DEA）之模型，以客觀的方式，對企業經營效率、財務指標及ESG評級等資料進行整體效率評估，以選擇投資組合標的。接著於第二階段運用Markowitz現代投資組合模型（簡稱Markowitz模型）及風險平價（risk parity）模型計算標的權重以建構投資組合，再計算其報酬率並與前揭ETF報酬率進行比較。
根據實證結果顯示，本研究所建構的投資組合在2022年的績效回測表現優於市場上的ETF，特別是使用Markowitz模型在不允許放空策略下，該投資組合的績效表現最優；而使用風險平價模型配置的投資組合表現次之。此結果顯示透過兩階段方式所建構的投資組合確實能提升整體績效，帶來更好的投資表現。
此外，根據本研究實證結果歸納出三個重要發現。首先，以DEA方法進行資產選擇確實能選出同時兼具ESG和EPS效率的標的。其次，利用上述所篩選出的投資組合標的具有良好的產業分散性，解決了傳統Markowitz模型存在傾向集中特定資產的缺點。最後，透過績效回測可知道二階段方式所形成的投資報酬優於市場中五檔ETF的報酬率，這說明投資者進行ESG投資時不必然會犧牲投資報酬，不一定要在ESG與財務表現之間做出取捨。
作者：*國立清華大學科技管理學院財務金融碩士徐婉瑄、臺灣銀行董事長呂桔誠、國立清華大學計量財務金融學系教授黃裕烈
*通訊作者E-mail：[email protected]
發表人：徐婉瑄
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：