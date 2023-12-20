台股19日以平盤開出後，隨即在調節賣壓出籠下，指數一度跌逾150點回測10日線，盤面上資金轉向航運、鋼鐵族群，由於紅海危機的影響推升運價，激勵長榮、陽明漲幅超過3％，帶動大盤跌點收斂，終場下跌75點收17,576點，台指期下跌82點收17,574點，期現貨逆價差2.55點，電子期正價差擴至1.53點、金融期逆價差擴至3點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,849口至7,428口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,123口至17,223口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,787口至8,994口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.24降至1.12，VIX指數上漲0.23至13.2，整體選擇權籌碼面偏空。

統一期貨指出，自營商選擇權、現貨穩站賣方，加上外資期貨空單創近期新高，十大特定法人逢低追價空單，恐使台指轉向弱勢格局。