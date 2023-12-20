竟天（6917）19日公告，治療骨關節炎局部疼痛泡沫劑新藥APC201的一期臨床試驗通過安全評估委員會（SRC）審查，證明安全性與耐受性無虞，可直接進入二期臨床試驗，預計招收60位膝蓋骨關節炎疼痛患者，以確認劑量與療效，2024年初正式啟動收案。

竟天18日才向台灣食藥署遞交APC101用於頭頸部帶狀皰疹後神經痛二期臨床試驗許可申請。

竟天表示，APC201在澳洲進行膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛之一／二期臨床試驗，其中一期臨床已於4日完成十位健康受試者收案，相關試驗數據在19日獲SRC審查通過，顯示APC201的血中濃度皆遠低於現行口服藥物血中濃度，且無皮膚刺激性，及無嚴重不良反應，認定APC201的安全性與耐受性無虞，可直接進入二期臨床試驗。

根據Precedence Research的資料指出，2022年全球骨關節炎治療市場規模為83億美元，預計到2032年將成長至202億美元，年複合成長率達9.4％。