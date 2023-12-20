永信建設（5508）前11月營收創新高，12月新成屋銷售同樣熱絡，法人估，永信建全年EPS將有機會改寫2012年創下的10.77元歷史紀錄。由於永信建2023年可供銷售入帳的新成屋逾140億元，加上2024年預計完工新案共205億元，法人看好2024年營運將續唱凱歌。

永信建設前11月營收71.09億元，已打破2021年創下的60.37億元，改寫全年營收新高紀錄。永信建前三季EPS達7.25元，由於第四季銷售亮眼，法人看好全年EPS將創新高，且完全來自成屋銷售，不像2012年是有土地銷售的業外挹注。

永信建發言人陳怡均19日表示，2023年營收的三大功臣為「晴萃」、「晴川」和「原旭」等三建案，其中「晴萃」主攻二～三房產品，近月成交單價介於每坪27萬到30萬元；總銷約20億元的「晴川」也是首購產品，近月成交單價介於28萬到31萬元，已售出約8成；位於高雄大學校區第一排的「原旭」，總銷約50億元，目前已售6成。而新成屋大樓三民區「詠光」、鳳山區「R5新世代」及楠梓區「晴遠」等，也是近期營收生力軍，目前還有十個新成屋建案在線銷售，可供銷售入帳的總銷金額總共140億元。