中工（2515）營運將熬出頭，19日法說會報喜，台北市總銷約60億元的都更大案「中工碧硯閣」2024年第四季完工交屋，將成為貢獻業績的主力，未來三到四年完工交屋量將逐步放大，毛利率較高的房地產開發事業營占比將逐年提高，法人樂觀中工營運成長動能豐沛。
中工2023年受缺工、營建成本上升影響，前三季純益率下降，每股稅後純益（EPS）0.28元也較2022年同期減少；不過2024年房地產開發事業將喊衝，台北市總銷約60億元的都更大案「中工碧硯閣」預計第四季可望完工交屋，將成為貢獻業績的主力，未來三到四年完工交屋量將逐步放大。
中工法說會指出，房市及工程正面臨不可逆的四大困境，包括台灣房市受到國際情勢的影響，營建成本明顯被墊高；全台大缺工造成許多政府工程屢屢流標，短期內還難以見到曙光；2024年碳費即將開徵，業界預期建築成本可能還會再上漲35％，未來低房價時代不再；公股行庫未來融資也將考量碳排，碳排量可能成為影響企業資金成本的關鍵。
中工指出，2023年營造工程、工業區開發、海外開發、房地產開發四大事業領域中，營建工程新增承攬工程量達146億元，累計在手工程量達1,450億元；工業區開發方面，2023年去化面積達33公頃，估計2024年將量增到43公頃；房地產開發事業方面2023年新增四大案，包括城南水源公辦都更案、板橋福利站公辦都更案、民生東路案、大安路案、三民路案等五筆新案，手中開發中個案還有十筆，都在台北市區。
展望未來業績，2024年第四季預計有總銷約60億元的「中工碧硯閣」完工交屋；2025年第三季將有土城「雲宇宙AI園區」完工，2023年第四季開始銷售與招租，總銷約400億元，其中一半傾向保留出租，日前鴻運科技斥資75.49億元，買下1.27萬坪廠辦及停車位300個，刷新工業廠辦市場最高單價紀錄；另外總銷百億元的「鳴森苑」，最快2027年完工挹注。
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