臺灣證券交易所19日公布11月全體證券商稅後純益75.12億元，較10月成長66.58億元、月增高達779.63％，累計前11月稅後純益達621.31億元，較去年同期成長274.1億元、年增達78.94％。預估12月持續獲利機率高，全年至少寫下近10年來次高。

證交所分析，11月大盤總成交值約6.346兆元，較10月增加19.47％，使證券商經紀手續費收入成長；11月自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較10月成長42.26億元。

另外，11月證券商承銷業務淨利也較10月成長6.25億元、月增496.03％，整體而言，11月全體證券商稅後淨利為75.12億元，較10月成長66.58億元、月增率779.63％。

累計今年前11月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加，而較去年同期成長；前11月自營之證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長195.75億元。

至於累計前11月承銷業務淨利，也較去年同期成長29.64億元、年增109.7％，累計全體證券商稅後純益為621.31億元，較去年同期成長了274.1億元、年增78.94％。

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