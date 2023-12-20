證券自營商自行買賣部位，19日再賣超逾30億元，累計12月來共賣超80億元以上，是三大法人唯一賣超，可見證券商逢高獲利了結，長榮航（2618）、中信金（2891）及台積電（2330）等11檔上市股，自營商賣超各達2,000張以上。
自營商買賣分成自行買賣部位及權證避險部位，今年來避險部位持續大賣，不過，自行買超部位出現上半年大舉回補上千億元，到下半年一路賣超，加計12月至19日止賣超80.66億元，下半年狠拋股達748.22億元，致今年來累買超縮減為353.92億元。
依臺灣證券交易所公布，證券商今年前11月獲利已達621億元，至少是近十年來第二高，從12月以來證券自營商自行買賣部位操作來看，逢高賣出、美化帳面的機率高，自營商本周展開結帳行情。
證交所統計，自營商自行買賣部位19日共賣超30.35億元，是10月26日賣超50.45億元之後最大金額。
篩選12月來自營商自行買賣部位共賣超2,000張以上的上市股共有11檔，包括長榮航、中信金、台積電、鴻海、大同、長榮、正文、國泰金、聯電、上海商銀、榮剛等，多集中在大型權值龍頭電子及金融股；且19日全部持續調節。
投資專家指出，證券商每年都有獲利目標的壓力，尤其年底各家券商即將結帳，伴隨台股11月大漲後，12月上半月也有不俗表現，逢高「落袋為安」成為券商操作原則；同時，儘管市場對明年台股展望依然看好，但為了美化帳面以及保留未來股價拉回，才有子彈可買進空間，自營短線調節以平常心視之。
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