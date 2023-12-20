智原、瑞昱熱門權證

迎接2024年，法人看好智原（3035）先進封裝與先進製程將於明年貢獻營收，瑞昱（2379）受惠WiFi 6/7滲透率於明年貢獻營收，PC需求於明年回溫。投信19日買超瑞昱2,743張，為連八日買超，外資買超智原602張。

Arm宣布推出Arm Total Design計畫，提供採用Neoverse運算子系統（CSS）客製化SoC，智原是台廠中唯一被納入ASIC 設計業者，透過Arm的關係有助智原拓展新客戶，扭轉市場對智原只做成熟製程形象。中信投顧認為初期雖Arm的營收貢獻不高，但有利於評價的提升。

智原的先進製程第一顆14nm案子，共使用智原6個IP，最快2024年可進入量產，2024年FinFET NRE估貢獻低個位數營收，先進封裝也有斬獲，智原第三季接到28奈米3D top die及2.5D interposer等兩個新案，2024年MP及NRE將有低個位數營收貢獻。中信投顧認為先進製程及先進封裝是智原新成長動能，估2024年可望賺超過一個股本。

網通IC設計瑞昱存貨及周轉天數已逐漸降至正常水位，WiFi 6/7滲透率於2024年貢獻營收，PC需求於2024年回溫，鑑於AI PC趨勢有利評價提升，WiFi7及車用業務持續發酵。

瑞昱WiFi 7產品的首波新品於年底在消費類產品中推出，包括AP路由器、PC/NB、Wi-Fi dongle、AR/VR、視頻流、遊戲設備等，市場看好WiFi 7明年會放量。隨著Wi-Fi 7和10GPON、5G等連網規格升級，有望帶動瑞昱網通晶片成長。