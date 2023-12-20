中鋼、宏碁熱門權證

低價股展開大反攻，電子股代表宏碁（2353）受惠AI PC帶動評價面上升，整體營運穩健向上，近期更耀眼的傳產股代表則屬中鋼（2002），鋼市景氣復甦推升鋼價走揚，有利營運及評價好轉，獲得中信投顧賦予正向投資評等。

法人指出，中鋼2024年第一季盤價各類鋼品皆有調漲500～800元，平均上漲約1.4％～2.7％，主要反映原物料價格上漲及鋼市景氣落底。

全球鋼市需求2022年因投資與消費動力減弱，使得鋼市需求衰退3.3％，根據Worldsteel統計，2023年10月全球粗鋼產量達1.5億噸，單月年增0.6％，累計全球粗鋼產量15.67億噸，累計成長率轉正成長0.2％。Worldsteel最新預估2023～2024年鋼市需求可望復甦成長1.8％與1.9％，展望整體全球鋼鐵市場呈現復甦趨勢。

中信投顧指出，因成本面原物料價格推動漲勢，且大陸平控政策效益逐漸顯現，改善鋼鐵供需，推升鋼價走揚，中鋼第四季盤價上漲以來，明年第一季持續調漲，鋼價走揚有助獲利改善，預期鋼鐵市場景氣呈現築底。過去五年中鋼平均股價淨值比約1.38倍，以2024年淨值計算，股價淨值比約1.23倍，中長線可逢低布局，給予28元推測合理股價。

宏碁經營管理階層認為，生成式AI將改變消費者使用模式，從「搜索（Search）」到「詢問（Ask）」，隨著軟硬體及應用場景將不斷演進，預期AI PC發展是逐步進化的過程。

中信投顧觀察，宏碁上市三款搭載AI晶片Meteor Lake的Acer Swift Go 14，同業AI PC價格帶集中於中高階的台幣3.5萬元～6萬元，初期滲透率不太高，但預期在國際大廠英特爾與微軟行銷資源的挹注之下，銷售買氣可望逐漸升溫，並且有利於廠商評價面提升。