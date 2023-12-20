永豐金控年度盛事「耶誕跑趴」鳴槍起跑，永豐金控指出，為積極推動「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」願景文化，並持續保持文化動能及打造友善職場環境，金控各子公司董總們親自帶領跑趴團，兵分16路，預計送暖超過100個單位、全程逾5,000公里路程，將打破歷年紀錄，展現永豐人身體力行實踐「快樂熱情」的核心價值觀。

永豐金表示，今年首次同時踩點集團極東、極西、極南、極北單位，除遠赴屏東潮州，也跨海飛到金門慰問辛勞的員工，將愛與歡樂散播到永豐每個角落，全程逾5,000公里路程，人員互動將超過7,500人次。

永豐金自2022年7月正式宣布企業願景文化後，公司內外積極推動文化工程，首先由各子公司單位舉薦文化大使，在金控董總親自授證下，共有21組文化督導主管率領252位文化大使誓師成軍，積極自辦文化推廣活動，內容多元豐富並結合五大核心價值觀「樂學好開新」展現在日常業務行為。

同時推出系列文化活動，將價值觀與集團內重要活動，如心楷模選拔及75周年系列活動等鏈結，年末更舉辦文化奧斯卡頒獎典禮，公開表揚積極投入文化推廣的組別，透過每一次活動不斷傳遞永豐價值理念，讓文化種子慢慢生根萌芽。

永豐金為持續保持文化熱度，下半年接著舉辦文化講座，邀請各領域知名人士的紙風車文教基金會創辦人李永豐、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、台灣微軟總經理卞志祥等分享經驗，讓員工了解企業文化及與價值理念的重要性，獲得文化滋養力量，持續深刻永豐文化DNA。

永豐金控指出，為感謝員工的付出，年度重點盛事「耶誕跑趴」由董總親自帶領跑趴團，路途超越5,000公里，拜訪觸及集團75％同仁，沿途發送聖誕小禮與遊戲同樂，營造正向互動並建立真誠的「快樂熱情」核心價值氛圍，共創友善職場。