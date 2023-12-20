【時報-台北電】上周聯準會突然轉向鴿派立場的效應持續發酵，但投資人觀望本周公布的關鍵通膨數據，周二美股主要指數溫和走高，延續近來的升勢。道瓊指數連續第5個交易日改寫歷史高點，並再創盤中歷史高點。標普500指數距離2022年1月創下的歷史收盤高點（4796.56點）僅差0.6%，一旦突破這個點位，將證實該指數自2022年10月觸底以來便一直處於牛市。那斯達克指數連漲第9天，並為2022年1月以來首次站上15000點大關。
★四大指數
美股道瓊上漲251.90點或0.68%，收37,557.92點。
NASDAQ上漲98.03點或0.66%，收15,003.22點。
S&P500上漲27.81點或0.59%，收4,768.37點。
費城半導體上漲21.77點或0.53%，收4,125.56點。
★11大類股
能源類股(SPNY)漲1.22% 通訊服務類股(SPLRCL)漲0.92%
原物料類股(SPLRCM)漲0.91% 金融類股(SPSY)漲0.77%
工業類股(SPLRCI)漲0.73% 非必需消費類股(SPLRCD)漲0.70%
房地產類股(SPLRCREC)漲0.70% 醫療類股(SPXHC)漲0.67%
公用事業類股(SPLRCU)漲0.56% 科技類股(SPLRCT)漲0.24%
必需消費類股(SPLRCS)漲0.22%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)上漲0.16%，收373.26美元。
蘋果(AAPL)上漲0.54%，收196.94美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.18%，收153.79美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.63%，收136.65美元。
輝達(NVDA)下跌0.94%，收496.04美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)上漲1.67%，收350.36美元。
蘋果(AAPL)上漲0.54%，收196.94美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.18%，收153.79美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.63%，收136.65美元。
網飛(NFLX)上漲1.83%，收495.02美元。
3.其它焦點股
英特爾(INTC)上漲2.12%，收46.66美元。
特斯拉(TSLA)上漲2.04%，收257.22美元。
Meta(Meta)上漲1.67%，收350.36美元。
應用材料(AMAT)上漲1.23%，收162.33美元。
甲骨文(ORCL)上漲1.19%，收106.25美元。
高通(QCOM)上漲1.12%，收143.23美元。
超微(AMD)上漲0.90%，收140.15美元。
美光(MU)上漲0.75%，收82.17美元。
德州儀器(TXN)上漲0.65%，收168.50美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.63%，收136.65美元。
蘋果(AAPL)上漲0.54%，收196.94美元。
微軟(MSFT)上漲0.16%，收373.26美元。
恩智浦(NXPI)上漲0.02%，收229.38美元。
思科(CSCO)下跌0.12%，收50.18美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.18%，收153.79美元。
IBM(IBM)下跌0.73%，收161.56美元。
輝達(NVDA)下跌0.94%，收496.04美元。
★台股 ADR
台積電上漲0.94美元或0.91%，收103.87美元，換算台股價格為651.49元。
聯電下跌0.10美元或1.24%，收7.98美元，換算台股價格為50.05元。
日月光上漲0.09美元或0.99%，收9.17美元，換算台股價格為143.79元。
中華電信上漲0.14美元或0.37%，收37.69美元，換算台股價格為118.2元。（編輯：柯婉琇）
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