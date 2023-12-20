【時報-台北電】國內消息：

1.台積電拋出震撼彈，19日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並於2024年股東大會後退休。台積電表示，下屆董事長將由總裁魏哲家接任，然以明年6月董事會選舉結果為主。據指出，第三代接班團隊將成形，歐亞業務及研發資深副總經理侯永清、晶圓廠營運副總經理王英郎及營運資深副總經理秦永沛等人呼聲高。

2.立法院會19日三讀通過明（113）年度中央政府總預算案，這也是蔡政府任內最後一次編列的預算案。經立院審議，歲出刪減299億元，為2兆8,519億元，減幅創十年新低。歲入增列160億元，達2兆7,252億元。明年度歲出、歲入均創總預算史上規模最大。

3.為鞏固台灣在全球半導體供應鏈優勢，明（113）年度總預算中，整體科技發展計畫編列逾1,900億元，相較112年度增加252億元，增幅約15％，其中亮點為推出「晶片驅動台灣產業創新方案（晶創台灣方案），提早布局台灣未來10年的科技國力。

4.摩根士丹利證券指出，台股2024年依靠出口回溫基本面、私人消費爆發，外資可望回籠的資金浪潮加持，在總統大選不確定因素過去之後，將繳出亮眼表現，如全球經濟成長良好、激勵台股上市櫃企業獲利更上層樓，樂觀情況台股上看20,000點。

5.即將進入歲末，台股有9家上市櫃公司半年配除息，即將發出489億元股東現金股利，聯發科為首度半年配，每股配發24.60元現金股利，投資人可在農曆年前領到股息大紅包。

6.台股19日拉回下跌75點收17,576點，外資現貨仍小幅買超1.65億元，惟台指期空單增加逾5,000口，在結算前夕空單提前轉倉，呈現小幅逆價差。法人認為，短線受到外資即將放假，以及漲多調節壓力下，壓抑多方表現，但中長期看多趨勢不變，預料結算後有機會衝刺一波年底行情。

7.長榮航空旗下長榮航勤、中華航空旗下桃園航勤，強力爭取加薪與年終倍增，不排除12日31日起停止加班、準時下班，為即將到來的新年旅運旺季投下變數，航空雙雄剉咧等。

8.甘肅臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生規模6.2地震，震源深度10公里，大陸國家主席習近平隨即指示全力救災。由於甘肅是太陽能光電重鎮，因此引發市場擔憂。但據陸媒報導，多家A股上市光電公司表示，公司業務暫不受影響。

9.金融業減稅有望。金管會主委黃天牧28日將召開會議回應金總白皮書建言，將採納多項建議，其中最受矚目的即是金融營業稅率2025年開始從5％降到2％，財政部及金管會已有共識，金融業預估每年可省下250到300億元的稅款支出。

10.囤房稅2.0明年7月上路，財政部估計將有445萬戶受影響。立法院19日三讀通過房屋稅條例修正，未來各縣市都須針對囤房者實施差別稅率、利率上限4.8％，且由縣市歸戶改為全國歸戶，目前尚未實施囤房稅的十縣市衝擊最大。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)