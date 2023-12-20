【時報-台北電】基本面：
1.前一交易日新台幣以31.361元兌一美元收市，貶值4.7分，成交值為8.47億美元。
2.集中市場19日融資減為2436.20億元，融券增為339288張。
3.集中市場19日集中市場總體自營商賣超78.09億元，投信買超2.97億元，外資買超1.65億元。
4.網通晶片廠瑞昱(2379)積極搶攻車用領域，目前車用乙太網路已獲車規認證，並導入不少品牌車廠設計，具備AI降噪功能的Codec產品也正切入汽車應用中；瑞昱發言人暨副總經理黃依瑋指出，車用半導體研發、認證需要長期耕耘，瑞昱自五年前便開始布局，近期漸有斬獲。
5.國賓飯店（2704）19日舉行法說會，由於台北國賓、高雄國賓陸續啟動危老改建，餐飲遷址營運，僅售後回租的新竹國賓住房與餐飲持續營運，導致今年前三季營收衰退，但業外投資收益增加推升稅後純益成長並創同期新高。
6.布局伺服器散熱市場，散熱廠各出奇招，其中看好3D VC成主流的奇鋐（3017）積極擴建越南廠，以搶市占，即將迎向水冷大爆發的雙鴻（3324）則持續加強基本功，明年首季即將迎來分歧管出貨的利多，至於由伺服器風扇入手的建準（2421）出貨持續升溫中，繼今年第三季末AI伺服器營收占比達10％～15％後，第四季占比可望再挺進。
7.雷科（6207）積極擴大半導體及PCB等相關設備營收占比，2024年比重可望從今年的32％提升至40％，除了代理的CoWos封裝量測設備打入台積電（2330），SIC陶瓷切割設備也可望依照客戶的出貨排程，明年開始接獲訂單，整體而言，半導體及PCB設備將於明年3月迎來出貨潮。
8.網通廠明泰（3380）指出第四季市場端庫存調整力道較上季緩，單季營運可望優於上季，同時，市場關注的產品CPO，該公司目前專案開發還在進行中，最快希望明年上半年能先推出32埠的400G產品，且越南廠明年也將成為營運成長重心。
9.2023年百貨業買氣大爆發，遠百（2903）個體遠東百貨，在台中大遠百與板橋大遠百兩家大店帶頭衝刺下，全台周年慶檔期業績年增1.5％，挹注遠百營收提前兩周達成全年600億元目標、年增4.3％，續創歷史新高。
10.商億-KY（8482）19日舉辦線上法說會，董事長謝智通指出，在高端家具需求疲弱下，商億前三季營收下滑近3成；他強調，2023年是家具業生存年，但從2024年接單看增10％～20％估，業績有望回復到2022年水平。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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