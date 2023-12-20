【時報-盤前掃瞄】國外消息：
1.聯準會(Fed)預測最快明年3月降息，不過多位官員試圖澆熄市場過度樂觀的情緒，美股周二漲勢延續，道瓊連9漲，並連續5個交易日創收盤新高，標普持續逼近2022(去)年1月歷史高。道瓊指數漲251.90點，漲幅為0.68%，報37557.92點；那指漲98.03點，漲幅為0.66%，報15003.22點；標普500指數漲27.81點，漲幅為0.59%，報4768.37點。
2.美組十國聯軍 護航紅海商船。美國國防部長奧斯汀19日宣布組建10國海上防衛部隊，攜手英、法等國共同防禦紅海航行安全，保護行駛此地的商船免於遭受葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊。參與「繁榮守護行動」安全倡議的國家包括英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾與西班牙。
3.日銀按兵不動 股匯兩樣情。日本央行（日銀）19日結束為期兩天的會議，一如外界預期維持超寬鬆貨幣政策，顯示該行等待更多薪資上漲足以支撐通膨維持在2％目標的證明。不過，日銀總裁植田和男坦言目前很難擬定退場計畫，此話澆熄市場認為短期內將結束負利率的預期，日圓聞訊重貶，對美元下探145支撐。
4.Fed 3月降息論 愈演愈烈。又有聯準會（Fed）官員出面為明年3月降息預期降溫。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）18日接受華爾街日報專訪時指出，由於今年通膨大幅改善，Fed展望2024年降息是適當做法。不過現在揣測何時降息仍為時過早。
5.涉侵權 蘋果兩款智慧表在美停售。美國年終購物旺季進入最後倒數，蘋果兩款新版智慧表Series 9和Ultra 2因血氧偵測功能涉及專利侵權，本周起暫停在美國販售，市場憂心停售恐打擊蘋果本季業績，引發股價下挫。
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