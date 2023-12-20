【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收跌75.48點，為17576.55點。
2.台股前一交易日成交金額量縮為3209.28億元，5日均量為3818.1億元，10日均量為3338.91億元。
3.5日均線17604.9點，10日均線17491.69點，20日均線17414點。
4.5日RSI為58.9，10日RSI為64.54。
5.9日K值為75.25，9日D值為75.69。
6.20日乖離率為0.93。
7.元大投顧：台股表現明顯與美股不同步，逢高調節的賣壓有日益加重的跡象，短線上可依技術面偏多操作。至於電子股，「CES 2024」將於1/9~1/12美國開展，AI PC概念股將具題材效應，為近期選股留意方向。
8.倫元投顧：美股仍以震盪趨堅方式行進，但台股已經跟不上腳步了，從台股開高走低來看，市場的多頭動能已經消退。純就技術線型分析，故加權指數若不能守住10日均線，則月線也可能跟著失守。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：