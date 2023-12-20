【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收跌75.48點，為17576.55點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為3209.28億元，5日均量為3818.1億元，10日均量為3338.91億元。

3.5日均線17604.9點，10日均線17491.69點，20日均線17414點。

4.5日RSI為58.9，10日RSI為64.54。

5.9日K值為75.25，9日D值為75.69。

6.20日乖離率為0.93。

7.元大投顧：台股表現明顯與美股不同步，逢高調節的賣壓有日益加重的跡象，短線上可依技術面偏多操作。至於電子股，「CES 2024」將於1/9~1/12美國開展，AI PC概念股將具題材效應，為近期選股留意方向。

8.倫元投顧：美股仍以震盪趨堅方式行進，但台股已經跟不上腳步了，從台股開高走低來看，市場的多頭動能已經消退。純就技術線型分析，故加權指數若不能守住10日均線，則月線也可能跟著失守。

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