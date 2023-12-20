【時報記者張漢綺台北報導】巨漢(6903)送件申請股票櫃檯買賣。

巨漢系統成立於78年10月，主要業務為高科技產業無塵室及機電空調之統包工程，董事長為王滄鍊，總經理為羅瑞鴻，目前股本為6.06億元，112年前3季稅後盈餘為6.25億元，每股盈餘為10.31元，累計前11月合併營收為25.97億元，年減41.54%。

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