【時報記者林資傑台北報導】金管會公布將自2024年1月起實施的9大政策及惠民措施，包括企業相關金融協助措施展延、4幣別保單的保費將有調降空間、興櫃市場整併、自結財報公告及股東會議事上傳期限適用範圍擴大、台積電期貨將納入夜盤交易商品等。
首先，銀行公會因應COVID-19疫情所定的企業金融協助措施，施行期間將延長至2024年底，並同步將「會員銀行辦理經濟部移送企業債權債務協商案件自律規範」受理期間延長至2024年底，提供有繼續經營意願且繳息正常的企業提出申請。
其次，金管會將調升新台幣、澳幣、歐元及美元等4種幣別保單的新契約責準利率，其中美元保單依負債存續期間不同調升1～3碼、新台幣、澳幣及歐元保單則分別調升1碼、2碼及4碼，將使保費出現調降空間。
第三，金管會要求全體上市公司及實收資本額逾6億元的上櫃公司，均應發布雙語重大訊息，以吸引國際資金，預估現有及潛在國際投資人均可受惠。第四，櫃買中心將整併興櫃一般板及戰略新板，並開放興櫃可採簡易公發機制，有望加速中小企業進入資本市場籌資。
第五，資本額逾20億元、低於100億元的上市櫃公司，應在股東常會30日前上傳議事手冊及補充資料，讓股東可提早知悉議案內容。第六、實收資本額低於20億元的上市櫃公司，應在會計年度終了後75日內公告前一年自結財報，增進上市櫃公司財報公告即時性。
第七，為提供交易人可在夜盤時段因應國際事件進行避險或調整交易策略、並吸引外資參與交易，金管會決議擴大夜盤交易商品範圍至台積電期貨，預計自2024年1月底前實施，預估現有及潛在交易人均可受惠。
第八，金管會在2024年3月19日前，將督導集保結算所在「股務事務電子通知平台」（eNotice平台）新增ETF收益分配發放電子通知服務，達到環保減碳、節省業者寄送紙本通知成本的雙贏目標。
最後，在2024年3月前，金管會將督導集保結算所新增股東會視訊會議平台英文版功能介面，以達到提升資訊公平性及鼓勵外資股東參與股東會效果，預估現有及潛在國際投資人均可受惠。
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