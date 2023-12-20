【時報記者林資傑台北報導】金管會公布2024年金融檢查重點共96項，並將公司治理、防制詐騙、金融消費者權益保護、不動產授信風險管理、資通安全、虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）等6大議題列為特別關注領域，其中虛擬貨幣事業為首度列入金檢業別，聚焦業者是否落實洗錢防制。

檢查局副局長張子敏表示，2024年金檢重點為參酌國內外政經環境變化及外界關注議題，並考量2023年公布的金融法規及監理重點、各業務局監理重要事項及實地檢查發現應加強檢查事項等，擇選各業別應持續加強關注項目列為檢查重點，合計共96項。

其中，金管會對國銀、信合社、券商及投信公司新增「防制詐騙」相關檢查重點，如強化開戶作業審查、網銀與ATM等高風險自動化業務管理、員工教育宣導等。同時，將虛擬資產平台及交易業務事業首度納入金檢業別，並增列洗錢防制相關檢查重點。

而金融消費者權益保護概括個資保護、身心障礙者及高齡客戶權益保護、理專銷售作業控管等面向。張子敏說明，將對國銀新增檢查理專有無銷售未經核准的金融商品、信用卡發卡機構將持卡人個資提供第三方使用的資料保護、國銀及投信新增機器人理財服務狀況。

至於資通安全則包括雲端服務業者資安在內。張子敏表示，為強化資通安全管理，對信合社、壽險及產險業新增檢查資通系統與服務供應鏈的風險管理等，期待藉此能增進外界了解金管會檢查重點方向，健全整體金融機構經營。