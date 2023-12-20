台北富邦銀行響應聯合國永續發展目標「SDGs12責任生產與消費」，透過購買行動支持社會企業，年度社企採購金額逾1,000萬元，12月15日榮獲經濟部中小及新創企業署頒發「Buying Power採購獎首獎」。

北富銀從分行裝修、員工活動與節慶贈禮皆優先採購社企產品，以消費力支持對社會環境友善的產品與服務，擴大永續影響力。

北富銀表示，面對氣候變遷、全球升溫已是全球共同面臨的挑戰，北富銀積極透過金融業核心職能協助企業淨零轉型，對內也串聯員工力量，舉辦員工專屬的「富邦綠行動，17連線出任務」，連結17項SDGs，解鎖選擇電子帳單、使用環保餐具、省水節電等任務，讓員工在生活中實踐減碳，為期6個月的活動吸引近4,000名員工響應。

出任務期間，北富銀也穿插線下彩蛋活動，與落實友善環境、協助連結企業和小農的「鄰鄉良食社會企業」、由乳牛獸醫成立的可溯源莊園級鮮奶品牌「鮮乳坊」、協助身障弱勢在地就業的「勝利廚房」等合作，於北、中、南辦公大樓廣場舉辦四場「小農快閃市集」，販售在地農產品及社企好物，總計16小時的接力擺攤共賣出上千公斤農特產品。

北富銀指出，為獎勵「富邦綠行動」永續競賽勝出的員工，12月15日在台灣第一棟民間興建的綠色辦公大樓「福安紀念館」舉辦百人永續派對，與社會企業「木人艸」合作，以本土當季食材、融合異國風味呈現「在地餐桌」的永續精神，現場邀請「鮮乳坊」創辦人龔建嘉，輕鬆暢談綠色永續，傳遞共好價值。

承襲富邦金控永續願景中的「影響」策略，北富銀近年積極完善公司治理、落實環境與社會友善，除持續投入企業資源善盡社會責任，也藉由連結員工、社會企業與非營利組織等各界正向力量實踐ESG，發揮1+1＞2的永續影響力。