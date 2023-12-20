美國升息幾已確定告終，更樂觀者預期明年首季將降息，中央銀行定存單標售熱度亦逐步提升，19日標售今年最後一期250億元2年期定存單，得標加權平均利率續上揚至1.186％，創近八個月新高，投標金額倍數也回升至3.05倍，為近五月新高，市場投標有回溫跡象
銀行資金調度主管分析，「市場認為美國快要降息了」，押注全球債券利率不會再向上，即使台灣央行降息時間點落後美國，但業者仍躍躍欲試，畢竟2年期定存單天期較長，考量近一、兩年國內跟進降息，銀行也都想進場試試看，但考量後續還有新曆、農曆兩個年關要過，也不急著搶標，因此利率也沒有壓得太低。
這期2年期定存單熱度顯現稍稍回溫，共吸引762億元資金進場搶標，大於11月的550億元，投標倍數增至3.05倍，為近五個月以來最高得標倍數，且較上期2.2倍上升不少。
銀行主管說，這期業者投標意願略升，但喊價不敢太快，結果得標加權平均利率仍升至1.186％，較11月標售同天期定存單的1.183％小幅上升0.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），至於得標比率為45.45％。
這期2年期定存單得標利率，符合原先預期的1.18％～1.21％大區間內，靠近預測下緣，但仍是中性水準，投標業者仍以銀行為主，著眼於市場對魚美國降息預期升溫，就會有業者想進來試試看，且近幾個月收益率慢慢提高，1.186％已相對不錯。
銀行主管強調，目前還不能說是全面回溫，大部分銀行抱持「實驗性」心態，預期未來兩年內國內會降息1碼或半碼，這期乾脆就進場測試看看；且部分手上較無充足銀彈的銀行，也不會急著貿然投標，畢竟後續還有年底及農曆年兩個年要過，長短部位資金「要有考量，不是亂押的」。
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