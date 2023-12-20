科羅拉多州最高法院周二（19日）以4-3的裁決結果，做出一項令人震驚而空前的決定，那就是以第14 條修正案的「叛亂禁令」為由，認定前總統川普不是合格的總統候選人，將他從該州2024 年的總統投票名單剔除。

綜合外電報導，美國法院鮮少因官員參與/煽動暴動或叛亂，而動用這項憲法條款，禁止當事人參選總統。而這項裁決以川普涉嫌煽動支持者2021年1月6日在美國國會大廈暴動為由，使他成為美國史上因相關條款被禁參選總統的第一人。

儘管這項裁決只適用科州3月5日的共和黨初選，但卻很可能影響川普11月5日的大選。而無黨派美國選舉預測專家認為，科羅拉多州是民主黨的鐵票州，這意味無論川普的命運如何，拜登總統都很可能拿下該州選票。

川普很可能就裁決向最高法院上訴，而他的競選團隊則譴責這項對憲法第14修正案的挑戰，說這是試圖剝奪數百萬計選民屬意的總統人選。無論如何，對那些依據第14修正案第 3條，向法院對川普參選總統提出類似法律挑戰的倡議團體，還有反川普的選民來說，這項裁決都是一大勝利。