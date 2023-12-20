【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231219)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

上詮(3363) 神基(3005) 東元(1504) 大亞(1609) 鈺創(5351)

致伸(4915) 台通(8011) 浩鼎(4174) 飛宏(2457) 僑威(3078)

太景*-KY(4157) 大學光(3218) 健喬(4114)

2.連續賣超四日的股票：

統一超(2912) 友達(2409) 永捷(4714) 英業達(2356) 岳豐(6220)

海韻電(6203) 艾華(6204) 旺旺保(2816) 廣穎電通(4973) 磐儀(3594)

大宇資(6111)

3.連續賣超三日的股票：

正新(2105) 鴻海(2317) 和碩(4938) 可成(2474) 中信金(2891)

元大金(2885) 興富發(2542) 亞泥(1102) 宏達電(2498) 正德(2641)

光頡(3624) 三陽工業(2206) 中保科(9917) 聯強(2347) 智冠(5478)

遠東新(1402) 長榮航(2618) 燁輝(2023) 京元電子(2449) 農林(2913)

類比科(3438) 威剛(3260) 東洋(4105) 臻鼎-KY(4958) 台燿(6274)

萬泰科(6190) 福華(8085) 晶采(8049) 元太(8069) 力致(3483)

普誠(6129) 艾訊(3088)

4.連續賣超二日的股票：

富邦金(2881) 國泰金(2882) 由田(3455) 聯電(2303) 明基材(8215)

群創(3481) 誠美材(4960) 宜特(3289) 華星光(4979) 金居(8358)

統振(6170) 大江(8436) 精確(3162) 高技(5439) 中天(4128)

王道銀行(2897) 漢唐(2404) 漢磊(3707) 創惟(6104) 建漢(3062)

彩晶(6116) 開發金(2883) 新光金(2888) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834)

遠東銀(2845) 三商壽(2867) 聯邦銀(2838) 康和證(6016) 宏遠證(6015)

旺宏(2337) 致茂(2360) 瑞軒(2489) 康那香(9919) 統一實(9907)

大成(1210) 華新(1605) 台勝科(3532) 華航(2610) 台船(2208)

慧洋-KY(2637) 四維航(5608) 東和鋼鐵(2006) 頎邦(6147) 和大(1536)

友訊(2332) 台肥(1722) 中美晶(5483) 世界(5347) 榮剛(5009)

伍豐(8076) 穩懋(3105) 華紙(1905) 環球晶(6488) 美食-KY(2723)

東隆興(4401) 訊舟(3047) 松瑞藥(4167) 台郡(6269) 台表科(6278)

久威(6114) 凱崴(5498) 幃翔(6185) 詮欣(6205) 台達電(2308)

東浦(3290) 瑞儀(6176) 華宏(8240) 高僑(6234) 台亞(2340)

聯鈞(3450) 中環(2323) 廣宇(2328) 先進光(3362) 晶技(3042)

台半(5425) 系統電(5309) 晶焱(6411) 高端疫苗(6547) 湧德(3689)

藥華藥(6446) 富采(3714) 長榮鋼(2211) 虹堡(5258) 智通(8932)

材料-KY(4763) 佶優(5452) 公準(3178) 長榮航太(2645)

5.轉買為賣的股票：

華碩(2357) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 台泥(1101) 佳世達(2352)

大國鋼(8415) 亞昕(5213) 立端(6245) 宜鼎(5289) 第一金(2892)

仁寶(2324) 緯創(3231) 神達(3706) 宏捷科(8086) 威盛(2388)

百和(9938) 台塑(1301) 台化(1326) 中纖(1718) 榮運(2607)

中菲行(5609) 台驊投控(2636) 廣積(8050) 南港(2101) 茂迪(6244)

元晶(6443) 聯合再生(3576) 瑞昱(2379) 晶豪科(3006) 南茂(8150)

華邦電(2344) 華孚(6235) 明泰(3380) 中裕(4147) 譜瑞-KY(4966)

承啟(2425) 富喬(1815) 泰詠(6266) 宣德(5457) 良維(6290)

光洋科(1785) 廣明(6188) 雙鴻(3324) 元山(6275) 昇銳(3128)

順達(3211) 家登(3680) 台康生技(6589) 撼訊(6150) 光隆(8916)

安勤(3479) 台星科(3265)

6.賣超前20名：

金融股：

元大金(2885) 國泰金(2882) 新光金(2888) 台新金(2887) 兆豐金(2886)

電子股：

友達(2409) 英業達(2356) 華邦電(2344) 聯電(2303) 和碩(4938)

神基(3005) 彩晶(6116) 中環(2323) 鴻海(2317)

傳產股：

華新(1605) 正新(2105) 中工(2515) 華航(2610) 東元(1504)

遠東新(1402)

#外資賣超 #元大金 #友達 #華新 #神基