【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231219)

1.外資連續買超五日以上的股票：

日月光投控(3711) 堤維西(1522) 華南金(2880) 彰銀(2801) 永豐金(2890)

大聯大(3702) 力麒(5512) 永豐餘(1907) 倉和(6538) 振發(5426)

2.連續買超四日的股票：

台積電(2330) 統一(1216) 遠百(2903) 京城銀(2809) 廣達(2382)

技嘉(2376) 豐泰(9910) 裕民(2606) 景碩(3189) 遠雄(5522)

長科*(6548)

3.連續買超三日的股票：

新普(6121) 緯穎(6669) 嘉澤(3533) 力成(6239) 長榮(2603)

陽明(2609) 原相(3227) 台光電(2383) 文曄(3036) 合正(5381)

南電(8046) 燿華(2367) 華通(2313) 常珵(8097) 鉅祥(2476)

光寶科(2301) 天鈺(4961) 力積電(6770)

4.連續買超二日的股票：

宏碁(2353) 亞電(4939) 神盾(6462) 達方(8163) 遠傳(4904)

亞力(1514) 矽格(6257) 橘子(6180) 世紀鋼(9958) 士電(1503)

美律(2439) 合晶(6182) 揚智(3041) 群聯(8299) 新唐(4919)

欣銓(3264) 中磊(5388) 群電(6412) 精元(2387) 智易(3596)

宇環(3276) 瀚宇博(5469) 新日興(3376) 力特(3051) 優群(3217)

華新科(2492) 聯陽(3014) 富旺(6219) 驊訊(6237) 皇將(4744)

5.轉賣為買的股票：

中鋼(2002) 晶宏(3141) 工信(5521) 建錩(5014) 鈊象(3293)

富驊(5465) 聯亞(3081) 振曜(6143) 新鉅科(3630) 大同(2371)

中興電(1513) 聯發科(2454) 東陽(1319) 新興(2605) 彰源(2030)

中鴻(2014) 官田鋼(2017) 正文(4906) 南亞科(2408) 精材(3374)

矽統(2363) 聯合(4129) 至上(8112) 敦泰(3545) 同欣電(6271)

華泰(2329) 國統(8936) 光環(3234) 金像電(2368) 佳總(5355)

欣興(3037) 信音(6126) 康舒(6282) 中光電(5371) 廣運(6125)

旺矽(6223) 榮創(3437) 亞通(6179) 華容(5328) 九豪(6127)

智擎(4162) 波若威(3163) 倉佑(1568) 擎邦(6122) 合機(1618)

新漢(8234) 協易機(4533) 笙泉(3122) 新建(2516)

6.買超前20名：

金融股：

永豐金(2890) 彰銀(2801)

電子股：

廣達(2382) 宏碁(2353) 台積電(2330) 大聯大(3702) 欣銓(3264)

華通(2313) 景碩(3189) 光寶科(2301) 文曄(3036) 力成(6239)

傳產股：

陽明(2609) 永豐餘(1907) 長榮(2603) 裕民(2606) 中鋼(2002)

工信(5521) 國統(8936) 中興電(1513)

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