KKBOX所屬母集團科科科技（KKCompany Technologies）今（20）日由證交所董事會通過上市案，將以KKT-KY的名稱、代號6950在台掛牌上市。
科科科技為開曼控股公司，實際營運主體為願境網訊公司、KKCompany Japan合同會社，實收資本額16.3996億元，去年營收29.4億元、稅前盈餘2.35億元，每股稅後純益（EPS）1.71元。
科科科技股東陣容堅強，包括日本電信公司KDDI持股45.1％、居最大股東，新加坡政府主權基金（GIC）持股16.8％，以及宏達電、中華電、台灣大、趨勢科技等。
科科科技主要收入來源，為音樂串流、多媒體科技、雲端智慧等三大事業體，對應產品線為KKBOX、KKStream與Going Cloud，分占78％、21％、0.63％；客戶遍布亞洲，台灣營收占比44.9％，其次日本占比43.32％、香港占比11.32％。
科科科技打造全球首個合法音樂串流平台KKBOX，以多媒體串流、數位雲端、AI應用為事業核心，旗下還有BlendVision、Going Cloud等自有產品品牌，企業客戶遍布全亞洲，集團獲OpenChain ISO／IEC 5230及ISO 27001第三方國際認證。
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