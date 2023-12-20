凱擘大寬頻年終聖誕季，推出限時限量娛樂滿屋0元電視專案，43吋4K智慧電視及momo幣3,600元帶回家。

延續雙12熱潮，凱擘加碼聖誕回饋，申辦娛樂滿屋0元電視專案，每月1,099元，提供1G光纖上網及高畫質數位頻道、MyVideo看到飽3個月，再把43吋4K智慧電視及momo幣3,600元帶回家。

凱擘大寬頻高畫質數位頻道親子共賞聖誕主題節目，12月23日、24日下午2點10分及12月25日下午2點，推出Cbeebies（第203台）《妙妙犬布麗》、《阿奇幼幼園》、《湯瑪士小火車》等小朋友最愛動畫卡通特輯，Nick Jr.（第216台）12月24日、25日上午9點45分特別播映全新《全鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》聖誕集數，古典音樂台（第229台）推出芭蕾舞劇、慶典清唱劇和心靈音樂會，每周日晚上9點播出《聖誕快樂》，由萊比錫聖湯瑪斯樂團和萊比錫布商大廈管弦樂團演出巴哈的聖誕清唱劇。

聖誕節全家觀賞MyVideo精采好片，「單點強檔」首推小朋友偶像天團《汪汪隊立大功：超級大電影》，看片抽著色套組，購買珍藏版再抽文具提盒組；日本新海誠導演感人動畫力作《鈴芽之旅》；動畫大師宮崎駿最新作品《蒼鷺與少年》在台引起風潮，12月31日前重溫《龍貓》、《神隱少女》等經典之作，全系列皆銅板價49元；人氣韓團EXO成員都敬秀領銜主演《逃出寧靜海》搶救受困月球的太空人。

「MyVideo豪華月租」上架熱血校園韓劇《少年時代》，獨家日劇《Black familia－新堂家的復仇》，12月31日前訂購豪華月租年繳1,500元（原價3,000元）。

Disney＋壓軸登場傳奇電影最終章《印第安納瓊斯：命運輪盤》，聖誕片單冒險影集《波西傑克森》、喜劇電影《聖誕特攻隊》。日韓原創影集12月20日上線日本影集《龍之奇蹟》、《大指揮家：弦上的真相》。